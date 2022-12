La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a "promis" que l'institution fera "tout son possible" pour combattre l'inflation et y "réussira", dans un message de voeux adressé vendredi aux Européens inquiets pour leur pouvoir d'achat.

"Nous augmentons les taux d'intérêt et nous les augmenterons encore, à un rythme soutenu, jusqu'à ce qu'ils soient à un niveau qui assure un retour rapide de l'inflation à notre cible à moyen terme de 2%", a déclaré la première gardienne de l'euro dans ce message vidéo.

"Et nous réussirons", ajoute Mme Lagarde.

Depuis juillet la BCE a augmenté les taux au rythme le plus rapide jamais enregistré, les relevant d'un total de 2,5 points de pourcentage, dont 0,5 point en décembre avec la ferme intention de poursuivre le mouvement.

L'inflation élevée "nuit à tout le monde, en particulier aux pauvres", souligne l'ancienne ministre française de l'Economie.

"Je promets que nous ferons tout ce qui est possible pour réduire l'inflation", ajoute Mme Lagarde alors que la baisse du pouvoir d'achat liée à l'envolée des prix s'est imposée comme une préoccupation majeure des Européens.

Les hausses de taux d'intérêt de 50 points de base pourraient "devenir la nouvelle norme à court terme" et "pour un certain temps", a de son côté réaffirmé au journal Le Monde le vice-président de BCE Luis de Guindos.

Fin 2021, Mme Lagarde affirmait encore que les taux n'allaient très probablement pas être relevés durant l'année 2022, alors que l'inflation qui commençait à frémir était encore perçue comme un phénomène passager.

Mais "l'horrible guerre de la Russie contre l'Ukraine et son peuple" lancée en février, avec son cortège de souffrances humaines, a "fait grimper les prix de l'énergie, provoquant également une flambée de l'inflation dans toute l'Europe", en culminant à près de 11% à l'automne en zone euro.

Sur une note plus heureuse, Mme Lagarde souhaite la bienvenue dans la zone euro à la Croatie, qui deviendra le 20e pays à adopter la monnaie commune le 1er janvier. Un événement que la présidente de la BCE promet de "célébrer".

