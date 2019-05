Baisse du chômage de longue durée, les différences régionales s'accentuent

Le chômage de longue durée a baissé lors de la dernière législature, de 4,3 à 2,9%, ressort-il de chiffres d'Eurostat, l'office statistique européen. Les différences régionales entre la Flandre et la Wallonie se sont, elles, accentuées. "Dans le Hainaut, le nombre de chômeurs de longue durée est six fois plus élevé qu'en Flandre orientale", pointe lundi l'économiste de l'Université de Gand (UGent) Stijn Baert.