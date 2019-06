Aux Etats-Unis, des milliardaires réclament un impôt sur les super-riches

"Taxez-nous plus": tel est le message d'un petit groupe de milliardaires américains comprenant l'homme d'affaire George Soros, le co-fondateur de Facebook Chris Hughes et des héritiers des empires Hyatt et Disney aux candidats à la Maison Blanche.

George Soros. Le milliardaire de 85 ans serait sorti de sa retraite pour investir dans l'or et les mines aurifères.