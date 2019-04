opinion

"Aujourd'hui, nous vivons dans un état de carnaval permanent où les extrêmes se placent au centre du jeu"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

Au Moyen Age, le carnaval constituait l'occasion pour le peuple de renverser une fois dans l'année, de manière symbolique et limitée, toutes les hiérarchies instituées entre le pouvoir et les dominés, le noble et le trivial, le haut et le bas, le sacré et le profane... On élisait alors un roi du carnaval, simulacre foutraque et temporaire du pouvoir en place.

Fin janvier, Marine Le Pen annonce, lors d'une réunion des droites extrêmes à Coblence, que 2017 sera l'année du " réveil des peuples " en Europe.