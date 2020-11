Les pensions minimales des fonctionnaires fédéraux seront également augmentées, en moyenne d'environ 7%, d'ici 2024, annonce mardi la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen). Cela concerne un groupe de quelque 25.000 retraités.

L'augmentation des pensions les plus basses des fonctionnaires s'explique par l'ambition du gouvernement De Croo de porter d'ici 2024 l'ensemble des pensions minimales à 1.500 euros.

Un groupe d'environ 25.000 fonctionnaires fédéraux se situe actuellement en deçà de ce minimum. Il s'agit, par exemple, de collaborateurs des archives, d'huissiers, de personnel technique ou de chauffeurs. Ces pensions minimales seront portées à plus de 1.500 euros d'ici 2024. En moyenne, l'augmentation s'élèvera à 7% après une carrière de 45 ans.

Concrètement, la pension minimale d'un fonctionnaire fédéral célibataire passera de 1.393 à 1.585 euros bruts d'ici 2024. La pension de survie (des veuves et des veufs) est celle qui augmentera le plus, de 347 euros, passant de 1.214 à 1.561 euros bruts par mois. Pour les couples mariés, il s'agira d'un montant de 1.979 euros bruts par mois d'ici 2024, contre 1.741 actuellement, mais cependant réparti sur deux personnes.

Les premières augmentations commenceront dès le 1er janvier de l'année prochaine. "Les personnes qui ont travaillé pendant des décennies pour notre société et ont été au service des citoyens méritent elles-mêmes une vieillesse sans soucis et nous allons nous en occuper maintenant", a assuré la ministre De Sutter.

