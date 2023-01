Faut-il confier l'activation des chômeurs aux communes plutôt qu'au VDAB? Le gouvernement flamand étudie la question.

En dépit du nombre d'offres d'emploi qui explose, du milliard d'euros qui lui est alloué et des 5.000 fonctionnaires dont il dispose, l'Office flamand pour l'emploi (VDAB) est de plus en plus souvent considéré comme un "paquebot équipé pour une autre guerre" dans la mesure où il ne parvient pas à augmenter le taux d'emploi qui stagne aux alentours de 76% alors que l'objectif fixé par l'accord gouvernemental flamand est de 80%. D'où l'idée de transférer aux communes une partie des compétences actuellement exercées par cet organisme. "Elles connaissent mieux leurs habitants ainsi que les besoins des entreprise locales", insiste Bart Somers (Open Vld), ministre des Affaires intérieures. Aux commandes en matière de garde d'enfants, de logement social et de recherche d'emploi, les communes sont, selon le ministre, mieux à même de coordonner tous les leviers dont elles disposent. Par exemple, en organisant à un prix abordable l'accueil d'enfants de familles monoparentales dont les membres ne travaillent pas faute de place dans une garderie. Le VDAB est trop loin des gens. Il ne va pas vers eux mais attend qu'ils se manifestent, insiste Bart Somers en avançant les résultats, nettement supérieurs à ceux du VDAB, obtenus dans sa ville de Malines. L'idée, il est vrai, s'inscrit dans un mouvement plus large qui vise à rapprocher les pouvoirs du citoyen. En Flandre, les pouvoirs locaux ne gèrent que 13% du PIB, contre 30% aux Pays-Bas. Et la délégation aux communes de compétences en matière d'activation des chômeurs n'est qu'une des 53 recommandations récemment formulées par la commission Décentralisation composée de représentants des six cabinets ministériels flamands, de l'Association des villes et communes (VVSG) ainsi que des pouvoirs locaux. L'étude qui vient d'être initiée devrait déboucher sur des résultats concrets applicables après les élections de 2024.