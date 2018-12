Au Royaume-Uni, une crise "brexistentielle"

Le Brexit sera encore un thème central de la politique britannique en 2019. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne décidé par les électeurs en juin 2016 occulte toutes les autres préoccupations politiques et économiques. Les modalités du Brexit se révèlent extrêmement complexes à négocier et la prépondérance de cet enjeu donne souvent l'impression que le gouvernement conservateur de Theresa May est dépourvu d'idées et ne met en oeuvre aucune autre politique.

