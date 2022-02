Le gouvernement wallon a validé l'utilisation, via un appel à projets, d'une enveloppe de près de 85 millions d'euros, allouée par la Commission Européenne et comprise dans le Plan de Relance régional, pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, annonce lundi le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Sont éligibles dans le cadre de cet appel à projets les collectivités publiques locales (communes, provinces, CPAS) pour la rénovation ou la déconstruction-reconstruction de leurs bâtiments administratifs et/ou techniques et/ou de services publics, à l'exception des infrastructures sportives, des crèches, des logements ou encore des écoles.

Le montant minimum d'investissement par projet est de 300.000 euros, avec un taux d'intervention régional de 80%, plafonné à 7 millions d'euros.

Les candidatures devront être introduites via le Guichet des Pouvoirs locaux , après audit, pour le 15 septembre au plus tard.

"Cet appel à projets vise à diminuer massivement l'impact environnemental des bâtiments publics en améliorant leur performance énergétique. Il permet également d'accélérer les projets d'investissement public parvenus à maturité et de promouvoir les travaux publics pour favoriser la reprise économique. Il favorise enfin les investissements vers la transition écologique et numérique", a commenté le ministre Collignon.

