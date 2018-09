Amorce d'un dialogue Washington-Berlin à la Maison Blanche

Depuis son arrivée au pouvoir, et plus particulièrement ces derniers mois, le président américain a multiplié les attaques frontales contre l'Allemagne et sa chancelière, que ce soit sur les questions commerciales, le niveau des dépenses militaires ou le débat migratoire. Le conseiller économique de Donald Trump Larry Kudlow et son homologue allemand Lars-Hendrik Röller ont eu une "bonne conversation" concernant nombre de "défis économiques et commerciaux", a indiqué Lindsay Walters, une porte-parole de l'exécutif américain.

"Ils sont tombés d'accord pour favoriser la croissance économique et l'accès aux marchés", a-t-elle ajouté dans un communiqué très évasif sur la nature exacte des discussions. La menace de tarifs douaniers sur les importations de voitures européennes aux Etats-Unis, régulièrement brandie par Donald Trump, est un dossier particulièrement sensible pour l'Allemagne.

Lors d'une rencontre fin juillet à la Maison Blanche, Donald Trump et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker ont tenté de désamorcer la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis sur l'acier et l'aluminium. La rencontre avait été saluée par Berlin comme une percée, mais de nombreuses questions restent en suspens.