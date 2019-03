Alexander De Croo: "Le Brexit, c'est aussi une opportunité de revoir nos procédures douanières"

Brexit ou pas Brexit ? Et sous quelle forme ? Qu'importe les réponses, il faut se préparer aux scénarios les plus plausibles, qui impacteront la vie des entreprises et des citoyens belges. Un sacré défi pour l'administration qui en profite pour effectuer des réformes, explique son ministre de tutelle.