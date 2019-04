Alain Destexhe: "Je peux enfin dire ce que je pense"

L'ex-trublion du MR joue désormais sa propre partition. Il entend notamment couper largement dans les dépenses publiques, privatiser le Forem et Actiris, ou encore diminuer la fiscalité.

Vous le croirez ou pas, mais dans le salon d'Alain Destexhe, trône un buste de...Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine. " Un souvenir ramené de Russie ", sourit le fondateur de ce qui est aujourd'hui le plus jeune parti de Belgique. Certes, il ne doit pas y avoir beaucoup d'autres références bolcheviques dans ce salon. Les Listes Destexhe se positionnent résolument comme " un parti de droite et de gouvernement ". Elles ambitionnent de bousculer l'échiquier politique, et pas seulement en faisant vaciller des majorités grâce au transfert d'une élue wallonne...

...