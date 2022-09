Trupark, la régie communale autonome de Saint-Trond, vient d'innover en ouvrant ce 1er septembre les deux premiers parkings payants du pays dépourvus de barrières.

Celles-ci sont remplacées par des caméras intelligentes qui enregistrent les heures d'entrée et de sortie et déterminent le montant à débiter via la carte de payement insérée dans le terminal de sortie. Tout est automatique (l'automobiliste doit simplement encoder son numéro de plaque) et aucun ticket n'est délivré. Les "distraits" identifiés sur base de l'immatriculation de leur véhicule recevront dans leur boîte aux lettres une invitation à payer un forfait de 22,10 euros. Est-ce bien légal? Veerle Heeren, la bourgmestre qui vient de reprendre son maïorat après une suspension de six mois assure que juridiquement, tout est en ordre au niveau du respect de la vie privée. Georges Gilkinet, ministre fédéral en charge de la Mobilité, étudie la question.