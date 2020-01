Sans faire beaucoup de bruit, elle a gravi très rapidement les échelons de la politique belge pour devenir, à 44 ans, la première femme à diriger le " 16, rue de la Loi ".

Devant nous, dans ce bureau du 16, rue de la Loi, l'une des femmes les plus puissantes du monde. La Première ministre Sophie Wilmès occupe très précisément la 68e place de ce classement annuel édicté par le magazine américain Forbes. " Je n'essaie pas de comprendre les tenants et les aboutissants de ce classement, sourit l'intéressée. Sincèrement, cela ne rajoute pas un qualificatif pour définir la personne que je suis. Maintenant, si cela permet de faire avancer une cause, tant mieux... " Cette cause, c'est bien entendu celle de l'égalité des genres et du plafond de verre qui bloque encore trop de carrières féminines. " J'avais sous-estimé le retentissement qu'aurait la désignation de la première Première ministre de Belgique, confie Sophie Wilmès. Si on en parle beaucoup, tant mieux. Pas pour ma personne mais pour la thématique que cela englobe. Il y a désormais une réalité factuelle : une femme peut occuper le poste de Premier ministre dans notre pays. " Elle note avec satisfaction que cette situation est perçue plutôt positivement, qu'elle n'entend plus ces doutes qui fleuraient en 2015, quand la même femme est devenue ministre du Budget... " L'idéal serait qu'on ne se pose plus la question de cette 'singularité' ", précise-t-elle.

