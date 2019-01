75 pays lancent des discussions pour mieux réguler le commerce en ligne

Les ministres de 75 pays, dont ceux de l'UE, des Etats-Unis et de la Chine, ont lancé vendredi à Davos des discussions pour réguler le commerce en ligne d'une manière "plus prévisible, efficace et sûre", a annoncé l'UE dans un communiqué.