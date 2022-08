Soixante-cinq pour cent des employeurs belges peinent à attirer du personnel, ce qui fait de la Belgique le pays européen le plus concerné par la guerre des talents, révèle une enquête menée par la société de ressources humaines SD Worx auprès de 4.371 entreprises européennes, dont 551 employeurs belges.

Avec 65% d'employeurs qui disent éprouver des difficultés à recruter, la Belgique devance les Pays-Bas (54%) et l'Irlande (53%) et se trouve bien au-dessus de la moyenne européenne de 42%.

Trois employeurs belges sur quatre (74%) disent aussi qu'il faut plus de temps pour pourvoir les postes vacants.

L'enquête montre également que la mobilité interne est sous-utilisée en Belgique et ne concerne pas plus d'un tiers des entreprises belges, ce qui est inférieur à la moyenne européenne.

