Les 27 pays de l'UE, à l'exception de la Pologne, se sont mis d'accord jeudi soir pour imposer un plafond de 60 dollars par baril aux prix du pétrole russe.

Après de longues négociations cette semaine, les gouvernements sont finalement parvenu à un accord sur un niveau de plafonnement du prix du pétrole russe. Seule la Pologne n'a pas encore donné son feu vert.

L'accord prévoirait ainsi un plafond de base de 60 dollars, assorti d'un mécanisme d'ajustement visant à maintenir ce seuil à 5% en dessous des cours du marché, selon des sources diplomatiques. Un chiffre revu à la baisse par rapport aux 65 à 70 dollars initialement prévus. Jeudi après-midi, le brut russe se négociait à un peu plus de 70 dollars le baril.

La Commission vise ainsi à interdire les services de transport maritime (fret, assurance...) pour le pétrolerusse au delà du plafond, afin de limiter les recettes tirées par Moscou de ses livraisons aux pays qui n'imposent pas d'embargo, comme la Chine ou l'Inde.

L'objectif? Réduire les ressources qui permettent à la Russie de financer la guerre en Ukraine. La Russie a en effet tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'UE depuis le début de la guerre en Ukraine alors que son budget militaire annuel s'élève à environ 60 milliards par an, souligne Phuc-Vinh Nguyen, expert des questions énergétiques à l'Institut Jacques Delors.

Fin des importations de pétrole

Pour rappel, l'UE a décidé d'imposer un embargo sur le pétrole par voie maritime dès le 5 décembre. À partir de cette date, la quasi-totalité des importations de pétrole russe dans l'Union seront interdites. De quoi supprimer les deux tiers des achats européens.

Le mécanisme de plafond devrait venir renforcer l'efficacité de cet embargo. Et pour cause, si l'accord est bel et bien signé, les opérateurs européens auront pour interdiction de financer et d'assurer les tankers transportant du pétrole russe et ce, d'ici six mois. Cette mesure vise à entraver toutes tentatives de Moscou de réorienter ses exportations en passant par des pays qui n'imposeraient pas cet embargo.

La Pologne veut un plafonnement encore plus bas

Cette proposition ne convient pas à tout le monde. La Pologne et les Pays Baltes militaient pour un plafond très inférieur à 60 dollars, estimant qu'à ce prix il n'avait quasiment aucun effet sur le marché en dehors d'une portée symbolique et politique.

"Les Polonais sont totalement intransigeants sur le prix sans proposer d'alternative acceptable", a déclaré un diplomate européen. Ils espèrent un plafonnement autour de 30 dollars ainsi que l'élaboration du neuvième paquet de sanctions contre Moscou.

Mais un plafonnement trop bas risquerait d'inciter la Russie à couper les vannes et de faire monter les prix. Raison pour laquelle le prix doit rester supérieur aux prix de production. Le Kremlin a néanmoins prévenu que la Russie ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce plafonnement.

