La Flandre avait fait son travail il y a bien longtemps et à Bruxelles, il a aussi été mis sur le métier mais sans encore de décision formelle. En Wallonie, la révision des normes d'émission en vue du déploiement de la 5G traînait un peu. Au grand soulagement des opérateurs et des fournisseurs d'infrastructures, le conseil des ministres wallons a tranché la question la semaine dernière. Il a suivi le deuxième rapport commandé aux experts. La Wallonie va donc imiter la modification actée en Flandre, soit une hausse de la norme maximale actuelle de 3V/M à 9,2 V/M. Ce qui, soit dit en passant, est très largement en dessous (un vingtième) des normes admises par l'OMS et qui seront quasi partout d'application. Il reste à voir quelle norme sortira du chapeau bruxellois.