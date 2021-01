Un accord est en vue sur la répartition intraeuropéenne de la réserve de 5,4 milliards d'euros prévue par l'UE pour soutenir les États membres et les secteurs les plus touchés économiquement par le Brexit. La Belgique bénéficierait d'une enveloppe de 325 millions d'euros, a-t-on appris à bonne source.

C'est lors des négociations du nouveau budget pluriannuel de l'UE (2021-2027) en juillet dernier que les chefs d'État et de gouvernement avaient prévu, hors budget, une "réserve d'ajustement au Brexit" (RAB). Les 5 milliards d'euros convenus en prix constants équivalent à 5,4 milliards en prix courants. La Belgique, du fait de sa forte exposition à l'économie britannique, avait vivement plaidé en faveur de ce rab budgétaire.

Lire aussi : L'impact du Brexit sur les entreprises Belges

Six mois plus tard, les États membres sont sur le point de s'accorder sur la répartition de cette réserve, dont la majeure partie - plus de 4,2 milliards d'euros - sera déjà versée dans le courant de cette année. La clé de répartition tient compte des flux commerciaux avec le Royaume-Uni et de leur part relative dans les économies nationales. Une correction est prévue pour les États les plus pauvres, ainsi qu'un double plafond: un État ne pourra capter à lui seul plus de 25% de la réserve, ni plus de 190 euros par habitant.

La Belgique pourrait ainsi recevoir quelque 325 millions d'euros, a appris Belga à bonne source. De ce montant, 60 millions seraient destinés au seul secteur de la pêche. Seuls l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France recevraient ainsi plus d'argent que la Belgique. La deuxième tranche de la réserve (plus de 1,1 milliard d'euros) serait versée en 2024.

Ce mercredi, les ambassadeurs des Vingt-sept se réunissent à nouveau au sujet de cette réserve, a-t-on appris auprès de la présidence portugaise du Conseil.

C'est lors des négociations du nouveau budget pluriannuel de l'UE (2021-2027) en juillet dernier que les chefs d'État et de gouvernement avaient prévu, hors budget, une "réserve d'ajustement au Brexit" (RAB). Les 5 milliards d'euros convenus en prix constants équivalent à 5,4 milliards en prix courants. La Belgique, du fait de sa forte exposition à l'économie britannique, avait vivement plaidé en faveur de ce rab budgétaire. Six mois plus tard, les États membres sont sur le point de s'accorder sur la répartition de cette réserve, dont la majeure partie - plus de 4,2 milliards d'euros - sera déjà versée dans le courant de cette année. La clé de répartition tient compte des flux commerciaux avec le Royaume-Uni et de leur part relative dans les économies nationales. Une correction est prévue pour les États les plus pauvres, ainsi qu'un double plafond: un État ne pourra capter à lui seul plus de 25% de la réserve, ni plus de 190 euros par habitant. La Belgique pourrait ainsi recevoir quelque 325 millions d'euros, a appris Belga à bonne source. De ce montant, 60 millions seraient destinés au seul secteur de la pêche. Seuls l'Irlande, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France recevraient ainsi plus d'argent que la Belgique. La deuxième tranche de la réserve (plus de 1,1 milliard d'euros) serait versée en 2024. Ce mercredi, les ambassadeurs des Vingt-sept se réunissent à nouveau au sujet de cette réserve, a-t-on appris auprès de la présidence portugaise du Conseil.