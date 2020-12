Mon enquête démontre que Laurent Louis fait la promotion depuis des années du One Coin, une mystérieuse cryptomonnaie qui cache une vaste arnaque aux ramifications internationales. J'ai quelques questions à lui poser à ce sujet.

Si la Justice a encore un peu de boulot, il est temps pour moi de boucler mon enquête. Il me reste un dernier coup de fil à passer. Le 21 octobre 2020, je suis à la rédaction. Après un détour à la machine à café, je prends mon téléphone. J'appelle Laurent Louis. Ça sonne. Il décroche tout de suite. L'interview va durer 20 minutes.

Bonjour, Monsieur Louis. Gilles Quoistiaux, pour le magazine Trends-Tendances. Je m'intéresse au One Coin, vous avez fait la promotion de ce produit. C'est toujours d'actualité ?

La société existe toujours, oui. Mais moi, ça fait longtemps que je n'en parle plus, que je n'en fais plus la promotion puisque la société a changé un peu ses objectifs.

Vous n'en vendez plus ?

Ça fait très longtemps que c'est terminé.

