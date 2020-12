Une instruction judiciaire est ouverte au parquet financier de Charleroi dans le dossier One Coin. Au centre du viseur : l'ancien parlementaire Laurent Louis.

Quand je contacte Amélie Di Vincenzo, substitute du procureur en charge du dossier One Coin, elle m'apprend que l'enquête se focalise sur l'ex-député Laurent Louis. Elle ne me cache pas non plus sa perplexité. Cette arnaque aux cryptomonnaies lui donne des sueurs froides. " Chaque fois que j'étudie ce dossier, j'en ressors épuisée, m'avoue-t-elle. C'est très bien monté. C'est très professionnel. "

Amélie Di Vincenzo est la spécialiste des dossiers d'arnaque au parquet financier de Charleroi. C'est la première fois qu'elle est confrontée à un mécanisme de vente aussi élaboré portant sur un produit intangible, complexe et mystérieux, se présentant comme une cryptomonnaie. Cette particularité complique son travail.

