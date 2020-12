Des centaines de milliers d'investisseurs ont placé leur argent dans le One Coin, une mystérieuse cryptomonnaie. Quelles sont les origines de cette méga-arnaque ?

Tout commence à Sofia, en Bulgarie, en 2014. Le projet germe dans l'esprit d'une brillante et charismatique docteure en droit diplômée d'Oxford, Ruja Ignatova. Cette ancienne consultante chez McKinsey se targue d'avoir inventé une cryptomonnaie révolutionnaire : le One Coin.

Ruja Ignatova s'adresse à la population la plus précaire, celle qui n'a pas accès aux services bancaires. Ce qu'elle propose, c'est un nouveau moyen de paiement, en dehors du système bancaire traditionnel. Elle promet une révolution technologique et financière sans précédent grâce à laquelle sa cryptomonnaie va prendre rapidement de la valeur. Ceux qui investissent à temps sont assurés de faire des gains fabuleux. Le One Coin, c'est le nouveau bitcoin.

