Le One Coin se présente comme une cryptomonnaie révolutionnaire, capable de faire de vous un millionnaire.

En 2017, séduit par le bagou de l'ancien député Laurent Louis, le père de Jasmine prend contact avec lui. Il rejoint ses groupes WhatsApp, il passe des heures avec lui au téléphone. Laurent Louis se montre convaincant. Il lui envoie des coordonnées bancaires. Un compte ING Direct au nom d'un bénéficiaire non identifié, localisé à Punta Plata Beach, à Malaga en Espagne. Le père de Jasmine vire l'argent. Il n'en reverra jamais la couleur.

Soixante mille euros et quelques poussières disparaissent de son compte en banque. Mais ils réapparaissent sous une autre forme, un peu moins concrète. En échange de son argent, le père de Jasmine reçoit des One Coin. Pour consulter l'évolution de ses investissements, il se connecte à un compte en ligne, hébergé sur le site de la société One Life, basée à Sofia, en Bulgarie. Jasmine l'ouvre devant moi. J'écarquille les yeux. Son père possède très exactement 2.209.342 One Coin. Il est millionnaire.

Mais être millionnaire en One Coin, ce n'est hélas pas la même chose qu'être millionnaire en euros.

