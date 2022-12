L'Union européenne, en concertation avec les autres membres du G7, a décidé de plafonner le prix du pétrole russe. Mais cette mesure comporte un risque...

C'est un signal fort envoyé à Moscou dans le cadre de sa guerre en Ukraine. L'Union européenne, en concertation avec les autres membres du G7, a décidé de plafonner le prix du pétrole russe à hauteur de 60 dollars le baril. La Chine et l'Inde n'ont toutefois pas pris part à cette initiative. Economiquement, c'est a priori une bonne nouvelle, même si la propagande russe a déjà affirmé que cela ne freinerait en rien son "opération militaire spéciale". "L'objectif du plafonnement est très clairement de limiter les revenus que la Russie tire de son pétrole et que cela profite aux pays européens, souligne Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING. Si elle est un succès, cette mesure devrait donc profiter aux économies européennes, et ce au détriment de l'économie russe, le but étant de ne plus acheter de pétrole russe." Un prix plafonné du pétrole, "ça ne s'est jamais vu, on est dans l'inconnu", précise Phuc-Vinh Nguyen, spécialiste des questions énergétiques à l'institut de recherche européen Jacques Delors. Selon lui, la réaction des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ou de gros acheteurs comme l'Inde et la Chine sera cruciale.Se pourrait-il que l'on se tire une balle dans le pied? "Cette mesure comporte un risque, confirme Charlotte de Montpellier. Il est moins élevé pour l'Europe mais il existe tout de même. Puisque la Russie va avoir beaucoup de mal à exporter son pétrole à cause de l'embargo et du plafonnement, le danger est, au niveau mondial, qu'il n'y ait pas assez de pétrole disponible sur le marché. Et si la demande mondiale venait à augmenter brusquement, il y a un risque de hausse des prix du pétrole du fait de sa rareté." La Russie a tiré 67 milliards d'euros de ses ventes de pétrole à l'Union depuis le début de la guerre en Ukraine, tandis que son budget militaire annuel s'élève à environ 60 milliards, rappelle Phuc-Vinh Nguyen. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, espère que l'économie russe sera "détruite", tout en regrettant que le plafond ne soit pas de 30 dollars.