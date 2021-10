Le prix du pétrole brut a à nouveau augmenté lundi, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis des années. Un phénomène également exacerbé par l'étroitesse du marché de l'énergie.

Le baril de pétrole (159 litres) de la variété Brent de la mer du Nord - cruciale dans nos régions - a augmenté de 1,27 dollar lundi et coûte désormais 83,66 dollars. Cela faisait trois ans que le pétrole Brent n'avait plus été aussi cher. Le baril de la variété américaine WTI s'est, lui, renchéri de 1,53 dollar et coûte désormais 80,88 dollars: le prix le plus élevé depuis sept ans.