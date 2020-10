1. Ne remettez pas la question aux calendes grecques: un jour, vous n'aurez plus l'énergie de subir la confrontation.

2. Préparez-vous: sachez en quoi consiste votre patrimoine et dans quelle mesure vous acceptez de vous laisser influencer par les souhaits de vos enfants.

3. Ne vous effrayez pas si vos enfants prennent des positions claires mais inattendues: considérez cela comme une manière de rendre le sujet abordable.

4. Recourez à un médiateur externe si votre intention est de mettre sur la table tous les points névralgiques et tous les conflits larvés.

5. Ne vous sentez pas contraint de faire des donations. Si vous franchissez néanmoins le pas, sachez que vous pouvez les assortir de mécanismes de contrôle.

6. Tenez la belle-famille à l'écart des débats.

7. Ne vous fiez pas à vos impressions: exprimer vos hypothèses et vos doutes vous permettra de savoir s'ils sont réellement fondés.

8. Ne cachez pas les donations: vous réussiriez juste à susciter de la méfiance.

9. Expliquez pourquoi les conditions dont vous assortissez la donation ont de l'importance à vos yeux.

