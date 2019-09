Mobilité: nous avons testé les services multimodaux belges Modalizy et Olympus. Qu'en retenir ?

Les services multimodaux belges Modalizy et Olympus favorisent l'usage d'un éventail de moyens de transport : du vélo à la voiture partagée en passant par le train et le bus. De manière fluide et avec une facturation unique. Est-ce vraiment intéressant ?

© GETTY IMAGES

L' avenir n'est plus au tout à la voiture, mais au panachage. Entre le vélo, le train, le bus, l'auto partagée et la trottinette, pour ceux que cela tente. Une nouvelle approche pour se déplacer plus efficacement, avec idéalement moins de CO2 émis, facilitée par des services centralisant les réservations, les informations, la facturation, comme le font Olympus et Modalizy.

