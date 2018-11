L'essence, ce délicat carburant fiscal

Les chiffres sont impressionnants : sur les 12 derniers mois, le prix de l'essence a bondi de 10 % et celui du diesel de 20 %, atteignant un nouveau record historique en ce mois de novembre. De quoi susciter de réelles émotions chez les automobilistes. Encore faut-il comparer ce qui est comparable et replacer les récentes hausses dans leur contexte. L'économiste Philippe Defeyt, de l'Institut pour un développement durable, s'y est attelé, en retournant jusqu'à 1970. Depuis cette date, le prix du diesel a été multiplié par 12,6 et celui de l'essence par 6,8. Nous sommes là clairement dans des rythmes supérieurs à l'inflation. Mais en 50 ans, le prix d'achat des voitures neuves, les coûts d'utilisatio...