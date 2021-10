C'est une première pour Barry Callebaut, le leader mondial des produits à base de cacao. Le groupe suisse quitte sa zone de confort et se lance dans le segment des boissons fonctionnelles.

Elix est, selon son créateur, une boisson "neutraceutique", un intermédiaire entre produit nutritionnel et pharmaceutique. Réalisée à 100% à base de cacao, la boisson, qui a un goût fruité, a vu son côté positif pour la santé reconnu par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Elle espère une décision similaire de la FDA américaine au printemps prochain.

Sans sucres ajoutés, Elix est riche en fer, magnésium et potassium mais surtout en flavonoïdes dont les vertus sur la circulation sanguine, la pression artérielle et l'élasticité des vaisseaux sont bien documentées.

La boisson sera produite en Amérique du Sud et commercialisée sous peu en Europe et aux Etats-Unis. Elix qui a nécessité 15 années de recherche et de développement, ne sera disponible qu'en une seule version. A charge pour les consommateurs de l'enrichir au gré de leurs envies.

