Les taureaux au pouvoir

Les signaux envoyés par la Banque centrale européenne témoignent d'un affaiblissement de l'économie tandis que la grande puissance qu'est la Chine a enregistré son plus faible taux de croissance depuis des années. Aux États-Unis, un ralentissement économique semble également se préparer, tandis qu'en Europe, la question du Brexit n'est toujours pas résolue. Autant de facteurs qui incitent les investisseurs à la prudence. Le troisième classement hebdomadaire a été remporté de justesse par le portefeuille jacky6664. Ce participant a enregistré une progression de 4,41 % en une semaine.

Encore sept semaines

Le Concours Investisseur se poursuit jusqu'au vendredi 26 avril 2019. D'ici là, les participants lutteront pour remporter les six classements hebdomadaires restants qui s'accompagnent chacun d'un prix de 1 000 EUR en actions. Bien entendu, il s'agira aussi de tenter de remporter le classement général et le classement des étudiants. De ce côté également, rien n'est encore décidé. Vous pouvez participer à "un concours dans le concours" en créant une ligue à laquelle peuvent participer des membres de votre famille, des amis ou des collègues. N'oubliez pas, non plus, de répondre chaque jour à la question supplémentaire. Les réponses correctes permettent de remporter 100 EUR virtuels par jour. Tous ceux qui souhaitent tester leurs talents d'investisseur sans risquer de déconvenue financière peuvent s'inscrire sur le site : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

La leçon des meneurs

Le portefeuille jacky6664 a presque réussi le doublé. Non seulement le gestionnaire de ce portefeuille a remporté le troisième classement hebdomadaire, mais il s'est aussi niché à la deuxième place du classement général. Nous sommes donc, bien entendu, curieux de savoir comment il s'y est pris. Jacky6664 n'est pas un investisseur typique, car il ne détient qu'une seule action - EVS Broadcast - sur laquelle il affiche actuellement une perte de plus de 5 %. L'unique autre action qu'il avait achetée était le groupe brassicole AB Inbev qu'il a vendu entre-temps avec un bénéfice de 3,52 %. Il est frappant de constater qu'il n'a pas misé sur la baisse au moyen de trackers, mais qu'il doit son succès à une série de transactions sur turbos. Non seulement il a réalisé un beau coup au cours des dernières semaines avec un turbo long sur l'indice DAX, mais aussi avec un turbo long sur l'indice VIX, qui mesure la volatilité de l'indice S&P500 américain. Le gagnant du troisième classement hebdomadaire a également réalisé un bénéfice grâce à un turbo short sur le prix du pétrole et à l'achat, vendredi après-midi, d'un turbo long sur le pétrole, lequel a réalisé ensuite une hausse vigoureuse et lui a permis de s'établir à la première place. La leader du classement général, gag, a profité de la baisse des marchés d'actions grâce à des trackers short mais vendredi, elle a pris son bénéfice sur ces positions avant de s'engager dans des positions à la hausse au moyen d'actions telles que bpost, Atos, STMicroelectronics, TechnipMC et ArcelorMittal.

Perspectives

Tous les regards sont à présent tournés vers la Grande-Bretagne, car le 12 mars, la Chambre des communes britanniques pourrait bien prendre la décision définitive en ce qui concerne le Brexit. Si un Brexit sans accord est voté, les bourses pourraient s'en trouver très affectées. Le 29 mars 2019 est la date butoir pour le Brexit, mais il est toujours possible qu'un report de la décision soit accordé aux Britanniques. L'homme fort du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a même annoncé qu'il soutenait l'idée d'un second référendum, mais dans l'ensemble, la situation demeure très incertaine. La saison des résultats n'est pas encore terminée, et à la bourse de Bruxelles, les beaux résultats de Resilux ont été récompensés par une jolie hausse du cours. L'Ajax a profité quant à lui de la prouesse réalisée en allant battre le Real Madrid chez lui sur le score sans appel de 1-4. Partout, en effet, on peut trouver des actions qui évoluent à contre-courant.