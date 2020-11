Le commerce extérieur a confirmé en septembre les quelques signes de reprise observés auparavant, constate-t-on lundi à la lecture de données de la Banque nationale.

Depuis mars 2020 et le début de la crise du coronavirus en Belgique, les données commerciales mensuelles ont fortement chuté par rapport aux mois correspondants de 2019. Septembre n'échappe pas à cette tendance négative, mais le recul n'est plus aussi important que celui relevé lors des mois qui ont précédé, selon la BNB.

La moyenne trimestrielle de l'exportation des biens est revenue à -7,4% en septembre par rapport au même mois en 2019. On constatait encore une baisse de 11,6% en août. Pour les importations, la moyenne trimestrielle est revenue à -8,8% contre -12,2% en août.

