Investiture le 20 janvier, du nouveau président des Etats-Unis, coup d'envoi de l'Euro 2020, joué en 2021, dernier mandat de la chancelière Angela Merkel... Les rendez-vous de 2021

Janvier

- Le Brexit devient une réalité avec la fin de la période de transition définie par le Royaume-Uni et l'Union européenne.

- Investiture le 20 janvier, du nouveau président des Etats-Unis, Joe Biden.

Février

- Trois sondes spatiales, envoyées par les Etats- Unis, la Chine et les Emirats arabes unis, commencent leur insertion dans l'orbite de Mars. Perseverance, le robot de la Nasa, tentera alors d'atterrir à la surface de la Planète rouge, mais celui de la Chine attendra avril. Les deux atterrisseurs exploreront Mars à la recherche de signes d'une vie passée.

Avril

- Alors que Cuba était dirigé par un Castro depuis 62 ans, Raúl, le frère du défunt Fidel, devrait quitter son poste de premier secrétaire à l'occasion du VIIIe congrès du Parti communiste cubain.

Mai

- Le coronavirus n'aura pas de prise sur ce phénomène naturel connu sous le nom de " Brood X ": l'émergence de la plus importante couvée de cigales périodiques d'Amérique du Nord. Après 17 ans de croissance sous terre, ces insectes verront le jour dans 16 Etats de l'est des Etats-Unis. Une merveille de la nature connue depuis 1715.

Juin

- Coup d'envoi de l'Euro 2020, joué dans plusieurs villes du Vieux Continent, et de la Copa América, organisée par l'Argentine et la Colombie. Les deux compétitions de football, prévues à l'origine en juin 2020, ont été reportées en raison de la pandémie.

- Le téléphone 5G est le must des accessoires à Barcelone, où se tient le Mobile World Congress, le plus grand salon mondial de la téléphonie mobile. L'édition 2020 avait été annulée.

Juillet

- Ouverture des Jeux olympiques d'été 2020 à Tokyo, au Japon, qui malgré leur report d'un an, conservent leur nom et leur logo.

© REUTERS

Août

- Le Mexique célèbre le 500e anniversaire de la chute de Tenochtitlan (l'actuel Mexico) aux mains du conquistador Hernán Cortés.

Septembre

- Les élections fédérales mettent fin en Allemagne au quatrième et dernier mandat de la chancelière Angela Merkel.

- La Russie lance le dernier des deux nouveaux modules de la Station spatiale internationale: celle-ci se dote ainsi de nouveaux ports d'amarrage et voit s'étendre son segment russe.

© REUTERS

Octobre

- Inauguration à Dubaï de l'Exposition universelle 2020, avec un an de retard.

- Initialement prévu avec un coût de 500 millions de dollars et un lancement en 2007, le télescope spatial James Webb s'envolera ce mois-ci, et la facture atteindrait finalement les 10 milliards. Successeur d'Hubble, ce téles- cope développé par la Nasa avec le concours des agences spatiales européenne et canadienne sera à l'avant-poste de l'observation du cosmos.

Novembre

- La 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ou COP26, prévue initialement en novembre 2020, s'ouvre à Glasgow, en Ecosse. Elle donnera lieu au premier " bilan mondial " tel que prévu par l'accord de Paris de 2015, qui entend contenir l'élévation de la température moyenne de la planète " nettement en dessous " de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

© BELGAIMAGE

Décembre

- L'Isro, l'agence spatiale indienne, a prévu de lancer avant la fin du mois son premier vol spatial habité. La réussite de cette mission ferait de l'Inde le quatrième pays, après la Russie, les Etats-Unis et la Chine, à envoyer seul des hommes dans l'espace.

Agenda réalisé en collaboration avec foresightnews.com.

