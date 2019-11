Lorsque la patronne de l'Agence wallonne à l'exportation (Awex) croise le fondateur du " Guide du Routard ", la conversation prend immanquablement le chemin du voyage. Mais dans ce périple inédit, l'économie n'est jamais très loin. Compte-rendu d'une rencontre forcément exotique.

Habituellement, Philippe Gloaguen voyage léger, mais pour sa venue à Bruxelles, il a rempli son sac avec des kilos de littérature. Outre l'édition 2020 de son célèbre guide dédié à la Belgique, le père du Routard a emmené avec lui les deux premiers ouvrages d'une toute nouvelle collection baptisée Voyages et qui fait littéralement le poids. Consacrés à la France et aux Etats-Unis, ces deux beaux livres pèsent en effet plus de 2,5 kg chacun et explorent, durant 400 pages, ces destinations de rêve sous l'angle thématique avec de nombreuses anecdotes dont Le Routard a le secret.

...