L'agence européenne Eurostat annonce dans sa dernière publication que les PME ont davantage resisté au choc de la pandémie de Covid-19. Elles ont même augmenté leur nombre.

La pandémie de Covid-19 attaque ce mois-ci sa huitième vague. Depuis 2020, le virus a énormément impacté nos vies, mais aussi et surtout l'économie. Alors que les pays européens mettent sur pied leur plan de relance, les petites et moyennes entreprises (PME) semblent avoir résisté au choc.

C'est ce qu'annonce Eurostat, l'agence de statistiques européenne, dans leur dernière publication. L'agence souligne même que les PME "ont fait preuve de résilience" face au contexte particulier de la pandémie.

Une baisse moins significative de la valeur ajoutée au coût des facteurs

Les petites et moyennes entreprises - soit les entreprises employant moins de 250 personnes - sont pour Eurostat "considérées comme l'épine dorsale de l'économie européenne". Pas étonnant quand on sait que dans l'Union européenne, la grande majorité - soit 99% en 2020 - des entreprises de l'économie marchande non financière comptent moins de 49 personnes employées. Donc des micros et petites entreprises.

Les 1% restants sont partagés entre les entreprises moyennes (de 50 à 249 personnes, 0,9%), et les grandes entreprises (250 personnes ou plus, 0,2%).

En 2020, au plus fort de la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes et licencier des employés. En conséquence, l'économie marchande non financière a déclaré 6 500 milliards d'euros de valeur ajoutée au coût des facteurs. Soit une baisse significative de 6% par rapport à 2019, où cette valeur s'élevait à 6 900 milliards d'euros.

Mais cette baisse de la valeur ajoutée au coût des facteurs a été moindre pour les PME, qui ont enregistré 3 400 milliards d'euros de valeur ajoutée. Elle était de 3 900 milliards d'euros en 2019, et enregistre donc une baisse plus faible de 5%.

Une augmentation des PME de 1,5%

Eurostat révèle également que contre toute attente, le nombre total d'entreprises a légèrement augmenté en 2020, pour atteindre 23,4 millions. Une hausse de 1% par rapport aux 23,2 millions de 2019. Cependant, ce chiffre est gonflé par le nombre de PME créées, et même de micros entreprises (de 0 à 9 employés). Leur nombre a en effet augmenté de presque 1,5%. Preuve que nombre de travailleurs ont profité de la pandémie pour lancer leur propre entreprise. Le nombre de grandes entreprises a quant à lui diminué de 3,4%, passant de 43 500 en 2019 à 42 000 en 2020.

Les PME ont fait preuve d'une bonne résistance au cours de l'année 2020, en enregistrant une baisse de la valeur ajoutée plus faible que celle des grandes entreprises, et en augmentant leur nombre par rapport à l'année précédente. Eurostat

Côté emploi, les chiffres ont baissé de la même manière pour tous les types d'entreprises. 127,7 millions de personnes étaient ainsi employées dans l'économie marchande non financière, soit une baisse de 3% par rapport aux 131,5 millions de personnes enregistrées en 2019. Les PME employaient 82 millions de personnes en 2020, contre 84 millions en 2019. Enfin, les grandes entreprises comptaient 20 millions de personnes, contre 21 millions en 2019.

A savoir que plus de la moitié des PME exercent dans trois activités économiques: le secteur du commerce (19,9 millions de personnes, 26% de l'emploi des micro et petites entreprises et 20% de celui des entreprises moyennes), l'industrie manufacturière (15,3 millions de personnes, 14% et 32%) et la construction (11,2 millions de personnes, 15% et 8%).

