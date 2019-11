Le 23e Congrès des économistes se tiendra le 21 novembre prochain à Charleroi. Comme tous les deux ans, une quarantaine d'experts belges ou étrangers y aborderont le marché de l'emploi et ses nouveaux défis. Plusieurs thématiques seront étudiées, mais, étonnamment, pas celle du chômage: le vieillissement, la digitalisation, la migration et la (dé)mondialisation.

Ce Congrès a été lancé en 1974 à Charleroi. Il est organisé par l'Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles et réunit tous les deux ans des économistes, des juristes, des politologues, des sociologues et d'autres experts autour d'un thème d'actualité. Ils proviennent d'universités belges (francophones et néerlandophones) ou étrangères, d'organisations publiques belges ou d'institutions européennes.

Cette 23e édition sera consacrée à l'évolution et au renouvellement des problématiques affectant le monde du travail. En partant de l'idée que le monde est en train de basculer d'une ère où l'urgence n'est plus la lutte contre le chômage (la thématique ne sera d'ailleurs pas abordée) mais où l'enjeu véritable devient celui d'accompagner les mutations induites par le vieillissement de la force de travail, la digitalisation des emplois, l'importance croissante du fait migratoire et la (dé)mondialisation des échanges et modes de production.

Outre des conférences plénières, quatre commissions spécifiques se pencheront sur ces thématiques afin notamment de permettre un dialogue et une confrontation constructive des points de vue des experts.

Ce Congrès des économistes se tiendra au Charleroi Espace Meeting Européen. Plus d'informations sur www.congresdeseconomistes.be.