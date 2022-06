Les Bourses tablent sur un ralentissement de l'inflation

Cédric Boitte Expert

Les Bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note largement positive malgré le recul de l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et de l'indicateur de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan. Les investisseurs saluent surtout le recul des matières premières et la perspective d'un ralentissement de l'inflation et des taux.