Les Bourses européennes finissent en forte hausse ce jeudi.

Les Bourses européennes ont fini en forte hausse jeudi, réconfortées par un ralentissement plus fort que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en octobre, une surprise qui entraîné le dollar à la baisse et une forte détente sur le marché obligataire.

La Bourse de Francfort est montée de 3,51%, soutenue par la vigueur du secteur technologique, la place parisienne a gagné 1,96% et celle de Londres 1,08%.

