Chaque habitant de l'Union européenne a produit en moyenne, en 2019, 502 kilos de déchets par an. La Belgique se trouve en deçà de cette moyenne avec 415 kilos de déchets produits par an par habitant, selon des chiffres publiés mardi par l'Office européen des statistiques Eurostat.

Le Danemark (844 kilos) et le Luxembourg (791 kilos) sont les plus mauvais élèves de la classe alors que les Roumains (280 kilos) et les Polonais produisent le moins de déchets.

La Belgique occupe la 6e place dans ce classement européen. En 2005, les Belges produisent encore 482 kilos par habitant et par an.

