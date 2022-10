Si tous les secteurs d'activités ont vu le nombre d'accidents du travail baisser en 2020, cela n'a pas été le cas de celui de la santé, qui a connu au contraire une augmentation importante. L'Italie, fortement impacté par la crise covid, a même vu le nombre d'accidents du travail faire un bon de 280%.

En 2020, près de 2,7 millions d'accidents du travail ont entraîné une absence des travailleurs pendant quatre jours ou plus en Europe, dont plus de 56 000 en Belgique. 3 355 accidents du travail ont été mortels. L'Italie (776) et la France (541) sont les pays de l'Union européenne ayant enregistré le plus de pertes, la Belgique a quant à elle dénombré 54 accidents mortels. Des données publiées cette semaine par l'agence de statistiques européenne Eurostat. Presque tous les secteurs de l'économie ont enregistré moins d'accidents en 2020 par rapport à 2019. Une tendance qui s'explique assez logiquement par la réduction ou la fermeture de certaines d'activités avec la pandémie de Covid 19, et l'emploi du télétravail pour une grande partie des travailleurs. Cependant, un secteur déroge à cette règle: celui de la santé. Le secteur de la santé a en effet enregistré une augmentation significative des accidents de 17% en Europe par rapport à 2019. Les accidents dans ce secteur sont passés d'une part de 11% du total des accidents en 2019 à 15% en 2020. Preuve, s'il en fallait, que les travailleurs de la santé ont souffert physiquement pendant la crise sanitaire, et plus que dans n'importe quel autre secteur.La Slovénie est le pays européen où les soignants ont le plus souffert de cette crise sanitaire, avec une hausse des accidents de 731%. L'Italie, aussi très affecté par la crise, a compté une augmentation de 280% en 2020, tout comme le Danemark (+164%). La Belgique fait partie des pays - avec notamment la France, l'Allemagne et les Pays-Bas - où les accidents dans le secteur de la santé sont en baisse (-14%). On remarque donc une très forte inégalité entre les pays de l'Union européenne dans la gestion de la crise du Covid 19.En terme de nombre absolu, c'est la France qui compte le plus d'accidents du travail dans le secteur de la santé, soit plus de 120 000 en 2020. Le pays est suivi de l'Italie (80 000) et de l'Allemagne (70 000), représentant à eux trois 67% des accidents chez les soignants européens. Sur le total du nombre d'accidents du travail non mortels, la santé se retrouve derrière le secteur manufacturier, qui représente 18% du total des accidents dans l'UE. Enfin, c'est le secteur de la construction qui compte le plus d'accidents mortels - soit 21% du total des accidents mortels - devant le secteur manufacturier et celui des transports et du stockage.