⚠️ Attention - La #SNCF nous informe :

➡️ Très fortes perturbations au départ et à l’arrivée des gares de Lille Flandres et de Lille Europe ;

➡️ Reportez vos déplacements ou privilégiez d’autres moyens de transports dès que possible !

👉Informations à venir sur @TERHDF et @SNCF pic.twitter.com/lUfVNz2FJq