Le taux d'épargne des ménages s'est élevé à 24,6% dans la zone euro au deuxième trimestre de l'année, contre 16,6% au premier trimestre, indique vendredi l'office statistique Eurostat. Cette augmentation est la plus élevée depuis le début de la série en 1999.

Lors de la même période, le taux d'investissement des ménages s'est contracté à 7,9% dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 8,9% du trimestre précédent. Il s'agit à la fois de la valeur la plus faible et de la plus forte baisse (-1,0 point de pourcentage) depuis 1999 également, observe Eurostat.

L'augmentation du taux d'épargne des ménages s'explique par une forte baisse de leurs dépenses de consommation (-12,6%), à un taux beaucoup plus élevé que la baisse du revenu disponible brut (-3,3%).

Lors de la même période, le taux d'investissement des ménages s'est contracté à 7,9% dans la zone euro, en baisse par rapport au taux de 8,9% du trimestre précédent. Il s'agit à la fois de la valeur la plus faible et de la plus forte baisse (-1,0 point de pourcentage) depuis 1999 également, observe Eurostat. L'augmentation du taux d'épargne des ménages s'explique par une forte baisse de leurs dépenses de consommation (-12,6%), à un taux beaucoup plus élevé que la baisse du revenu disponible brut (-3,3%).