Le prix du gaz a poursuivi son reflux des derniers jours pour redescendre à son niveau le plus bas depuis un mois

Le prix du gaz a poursuivi son reflux des derniers jours pour redescendre à son niveau le plus bas depuis un mois. Le TTF néerlandais, référence européenne, cédait plus de 13% mercredi, à 207,6 euros le MWh.

Fin août, le TTF néerlandais avait culminé à près de 350 euros le MWh avant de voir son cours diminuer jusqu'à vendredi dernier et l'annonce par Gazprom de l'arrêt, pour une durée indéterminée, du gazoduc Nord Stream 1. Le prix du gaz n'en reste pas moins à des niveaux historiquement élevés. Il y a un an, le MWh de gaz valait en effet quelque 30 euros.

