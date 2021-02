Le prix du cuivre a atteint son plus haut niveau en neuf ans sur les marchés financiers.

Le prix d'une tonne de ce métal a atteint 8.406 dollars lundi à la bourse des matières premières du LME à Londres, soit le plus haut niveau depuis 2012. Le cuivre est considéré comme un baromètre cyclique en raison de sa large utilisation dans l'industrie.

Le marché du cuivre est tendu depuis un certain temps déjà, car de nombreuses mines de cuivre ont réduit leur production en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Dans le même temps, la demande de la Chine, avide de matières premières, reste élevée. En attendant, les espoirs de reprise économique après les vaccinations contre le coronavirus font également grimper les prix du cuivre, tout comme la faiblesse du dollar.

Le cuivre est échangé en dollars, donc un taux de change plus bas signifie une plus grande demande de la part des pays ayant une autre monnaie.

