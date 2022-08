Il faudra compter 1,79 euro par litre d'essence 95 (E10), une hausse de deux centimes, et 1,99 euro pour un litre de 98 (E5), en hausse de trois centimes.

Le prix de l'essence augmentera légèrement samedi. Il faudra compter 1,79 euro par litre d'essence 95 (E10), une hausse de deux centimes, et 1,99 euro pour un litre de 98 (E5), en hausse de trois centimes, selon les prix maxima communiqués vendredi par la Direction générale du SPF Economie. Le mazout poursuit sa hausse avec une progression de trois centimes à partir de samedi. Pour une commande inférieure à 2.000 litres de diesel de chauffage (mazout extra), chaque litre se négociera à 1,29 euro et pour une commande dépassant ce seuil, le prix sera de 1,26 euro le litre. Un litre de mazout classique (gasoil de chauffage 50S) coûtera 1,27 euro pour une commande de moins de 2.000 litres, et 1,23 euro pour une quantité excédant les 2.000 litres.