Le plus grand navire-hôpital privé du monde (174 mètres de long, 28 de large, 12 étages et 37.000 tonnes) quittera bientôt la Chine, où il est actuellement assemblé, pour Anvers où il sera aménagé et parachevé.

Six blocs opératoires complets y seront notamment installés. Les travaux dureront trois mois, période durant laquelle le Global Mercy pourra être amarré gratuitement dans le port. "Avec ce projet, auquel participent des dizaines d'entreprises, nous voulons mettre en exergue l'engagement social du port", commente Jacques Vandermeiren, CEO de Port of Antwerp. Affrétant des navires-hôpitaux depuis la fin des années 1970, l'association Mercy Ships consacre depuis 1990 la plus grande partie de ses efforts au continent africain où elle a déjà réalisé plus de 100.000 opérations chirurgicales gratuites et formé plus de 40.000 professionnels de la santé. Avec ses 650 bénévoles à bord, le Global Mercy mettre également le cap sur cette destination fin 2021. Il restera amarré 10 mois par an dans divers ports africains et devrait rester opérationnel une cinquantaine d'années.