Au cours du deuxième trimestre 2022, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,6% dans la zone euro et dans l'UE par rapport au trimestre précédent, tandis que le nombre de personnes ayant un emploi a crû de 0,3%, selon l'estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Au cours du premier trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE. En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une hausse de 3,9% dans la zone euro et de 4,0% dans l'UE au deuxième trimestre 2022, précise Eurostat.

En dépit de la flambée de l'inflation sur fond de guerre en Ukraine et à rebours des inquiétudes des économistes, la zone euro a profité d'une activité toujours soutenue, notamment portée par l'embellie du secteur des services, en particulier du tourisme, grâce à la levée des restrictions liées à la pandémie.

Un deuxième trimestre moins bon que la moyenne européenne pour la Belgique

Au sein du bloc européen, la situation reste cependant contrastée, avec une croissance forte en Espagne (1,1% en rythme trimestriel), en Italie (1%) et en France (0,5%), mais atone en Allemagne, première économie européenne (0%), selon les chiffres actualisés d'Eurostat.

En Belgique, le PIB a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent et de 3,3 % par rapport au même trimestre de l'année dernière. Dans le même temps, l'emploi a marqué un certain essoufflement: au cours du premier trimestre 2022, cet indicateur avait en effet augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Par rapport au même trimestre de l'année précédente, l'emploi a grimpé de 2,4% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE au deuxième trimestre 2022, ponctue l'office statistique.

