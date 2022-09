Deux fois plus de personnes regardent la télévision à la demande aujourd'hui qu'il y a cinq ans, révèle une enquête menée par l'Institut belge des télécommunications (IBPT) auprès de plus de 1.500 consommateurs.

Alors qu'il y a cinq ans, seuls 21% des consommateurs utilisaient la vidéo à la demande, 41% des consommateurs la regardent aujourd'hui. Cette progression s'observe également pour la télévision sur internet (de 15 à 41%).

Quant à l'usage de la téléphonie fixe, celui-ci est passé de 53 à 42% en deux ans, selon l'enquête annuelle que le régulateur réalise sur la perception du marché des communications électroniques par les consommateurs.

Les deux applications les plus populaires utilisées pour passer des appels privés et/ou envoyer des messages sur internet restent WhatsApp et Facebook Messenger, même si elles sont en légère perte de vitesse, la première passant de 94 à 80% en deux ans et la seconde de 77 à 71% sur la même période.

Deux tiers des consommateurs (64%) n'ont rencontré aucun problème avec leur opérateur au cours de l'année écoulée, ce qui représente une amélioration de 4 points de pourcentage par rapport à 2021.

Alors qu'il y a cinq ans, seuls 21% des consommateurs utilisaient la vidéo à la demande, 41% des consommateurs la regardent aujourd'hui. Cette progression s'observe également pour la télévision sur internet (de 15 à 41%). Quant à l'usage de la téléphonie fixe, celui-ci est passé de 53 à 42% en deux ans, selon l'enquête annuelle que le régulateur réalise sur la perception du marché des communications électroniques par les consommateurs. Les deux applications les plus populaires utilisées pour passer des appels privés et/ou envoyer des messages sur internet restent WhatsApp et Facebook Messenger, même si elles sont en légère perte de vitesse, la première passant de 94 à 80% en deux ans et la seconde de 77 à 71% sur la même période. Deux tiers des consommateurs (64%) n'ont rencontré aucun problème avec leur opérateur au cours de l'année écoulée, ce qui représente une amélioration de 4 points de pourcentage par rapport à 2021.