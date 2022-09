Grands magasins fermés, horloges décalées, réunions reportées... Le monde des affaires britannique rend hommage à la reine Elizabeth II même si le commerce continue à battre son plein, avec notamment les objets souvenir qui s'arrachent.

Les emblématiques grands magasins Selfridges et Liberty, ou encore la chaîne de vêtements French Connection dans le quartier d'Oxford Street, coeur marchand de Londres, restent fermés vendredi "par respect" pour la monarque, décédée la veille.

Selfridges gardera aussi ses portes closes à Manchester et à Birmingham, avant de rouvrir samedi. Fortnum and Mason, fournisseur de thé de la famille royale, a de son côté baissé son drapeau, comme beaucoup de sièges d'entreprises, et arrêté l'horloge sur la façade de son magasin phare de Piccadilly, à quelques pas du palais royal de Buckingham.

En revanche, dans les boutiques de souvenirs alignées derrière le palais de Buckingham, l'activité bat son plein: "J'aurais dû fermer à 20 heures hier (jeudi) soir, mais je suis resté ouvert jusqu'à une heure du matin", raconte le gérant de l'une d'elles, Nassir Abdel.

Il n'a pas une minute pour souffler, et court entre sa réserve, située quelques bâtiments plus loin, et son échoppe, qu'il réapprovisionne en mugs Elizabeth II. T-shirts à imprimé de la monarque ou petite figurine de la reine qui se balance sur ressorts: "tout le monde veut un souvenir", lance-t-il à l'AFP.

Janet Saxton, une retraitée de 73 ans venue du Yorkshire, au nord du pays, rendre visite à son fils, hésite entre une tasse ou un porte-clé à l'effigie de la souveraine, avant d'aller devant le palais pour espérer voir le nouveau roi Charles III. Dans la boutique, prise au dépourvu, rien, pas le moindre colifichet à l'effigie de l'ancien prince de Galles. Ils vont être commandés et devraient arriver d'ici deux semaines, assure le gérant.

"L'économie doit continuer"

Sur Oxford Street, Nazz, vendeur dans une autre boutique de souvenirs, juge au contraire qu'il est "trop tôt" pour penser à ces objets à l'image du nouveau roi, moins populaire que sa mère, dont les funérailles devraient avoir lieu le 19 septembre.

Les grands événements royaux donnent généralement un coup de fouet au tourisme et au commerce, particulièrement celui des souvenirs, rapppelle John Plassard, analyste de la maison de courtage Mirabaud. La monarchie serait à elle seule à l'origine de 600 millions d'euros de revenus sur 20 milliards que génère le secteur du tourisme dans le pays, selon Mirabaud.

Les magasins John Lewis ont également ouvert leurs portes comme d'habitude, et les clients déambulaient vendredi nonchalamment entre les comptoirs de parfumeurs ou de grandes marques de vêtements.

"L'économie doit continuer, ce n'est pas le moment d'arrêter le pays", assure Jo-Anne Allen, comptable de 50 ans venue acheter un manteau avec son compagnon. "Je ne pense pas que (la reine) aurait voulu causer encore plus de perturbations dans le pays avec sa mort, après le Covid et la crise du coût de la vie", assure-t-elle.

A quelques jours de la semaine de la mode londonienne, les organisateurs se sont ainsi contentés d'appeler leurs participants à rester sobre et oublier fêtes et autres cocktails en cette période de deuil, même si l'événement est maintenu. La "très British" maison de prêt-à-porter de luxe Burberry a tout de même choisi d'annuler son défilé, comme le créateur Raf Simons.

Cheminots et postiers, dont le mouvement de grève face à l'inflation à plus de 10% au Royaume-Uni, la plus élevée du G7, se poursuit depuis des semaines, ont pour leur part annoncé qu'ils interrompaient les débrayages jusqu'à nouvel ordre.

Côté finances, la banque d'Angleterre a repoussé d'une semaine sa réunion de politique monétaire initialement prévue jeudi prochain, où une décision sur une probable hausse des taux était largement anticipée face à l'inflation. Les affaires continuent en revanche à la Bourse de Londres, qui fonctionnait normalement vendredi, même si le London Stock Exchange devrait interrompre ses opérations lors d'une journée de deuil national pour l'enterrement de la monarque.

