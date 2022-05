Les ministres du Climat et de l'Energie du G7 se sont réunis ce vendredi.

Les pays du G7 se sont engagés vendredi à décarboner la majorité de leur secteur électrique "d'ici 2035" pour lutter contre le réchauffement climatique, via notamment "la sortie mondiale du charbon", selon une déclaration commune.

"Nous nous engageons à atteindre un secteur de l'électricité majoritairement décarboné d'ici 2035 (...) et à soutenir l'accélération de la sortie mondiale du charbon", selon une déclaration conjointe à l'issue d'une réunion des ministres du Climat et de l'Energie à Berlin.

