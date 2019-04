Le directeur artistique Serge Bensimon : "La conviction et l'envie sont des armes imparables"

Virginie Dupont rédactrice x traductrice

Au début des années 80, les frères français Serge et Yves Bensimon ont l'idée de rassembler sous un seul nom des tennis emblématiques, des collections de mode et de beaux objets d'ici et d'ailleurs. C'est ainsi que Bensimon a conquis le monde avec goût. Nous avons interrogé Serge Bensimon sur sa manière de concilier style et carrière.

Les frères Bensimon, Serge (debout) et Yves (assis)