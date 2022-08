Le BEL 20 et ses voisins européens entamaient la dernière séance de la semaine sur une note franchement négative.

Le BEL 20 et ses voisins européens entamaient la dernière séance de la semaine en perdant jusqu'à plus d'un pour-cent avant de s'établir en baisse de 0,8% vers 11h00 à 3.773 points avec 16 de ses éléments dans le rouge.Ceux-ci étaient emmenés par Sofina (214,00) avec une chute de 3,3% devant Aperam (29,40) qui reculait de 4,4% pour une perte de 2,9% compte tenu de son détachement de coupon.

Umicore (33,78) reculait de même de 2,9% pour une baisse de 2,2% compte tenu de la soustraction du dividende, cet écart négatif de 2,2% se retrouvant en D'Ieteren (164,20) alors que Elia (155,80) s'appréciait de 0,6%. KBC (49,29) et Ageas (42,42) valaient 1,9 et 1,1% de moins que jeudi, AB InBev (52,47) et Colruyt (27,90) cédant 0,4 et 0,1%. arGEN-X (380,50) et UCB (72,74) progressaient de 1,5 et 0,2% contrairement à Solvay (84,20) qui perdait 0,6%.

Les immobilières voyaient VGP (172,20) et WDP (33,20) reculer de 1,7%, Cofinimmo (107,40) et Aedifica (101,10) de 1,4 et 0,9%. Les résultats de Shurgard (52,90) étaient salués par une hausse de 2,1% et ceux de Montea (95,10) par un recul de 2,6%, Roularta (19,70) effaçant de même une partie de ses gains de la semaine en chutant de 5,7% après avoir perdu jusqu'à 8,8% peu auparavant. Kinepolis (46,88) reperdait 2,9%, Euronav (16,19) et Exmar (8,59) reculant de 2,2 et 1,2%, CFE (8,70) de 1,7%.

Bone Therapeutics (0,25) chutait enfin de 5,3% tandis que Oxurion (0,32) et MDxHealth (0,81) abandonnaient 1,8 et 1,7% contrairement à Celyad (2,13) qui était en hausse de 2,6%. L'euro s'inscrivait à 1,0088 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0126 USD la veille vers 16h30. L'once d'or cédait 9,75 dollars à 1.753,90 dollars et le lingot se négociait autour de 55.895 euros, en recul de 100 euros.

